تركيا تعلن اعتقال 15 عراقياً بتهمة الانتماء لداعش

2020/10/30 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات التركية، الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، القبض على 16 أجنبيا متهما بالانتماء لداعش ، بولاية صامسون شمال البلاد.

وذكرت السلطات التركية، في بيان نقلته وسائل إعلام ان "قوة أمنية نفذت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين، في قضائي أطاقوم، وإيلك أديم بولاية صامسون".

واضافت، ان "العملية اسفرت عن القاء القبض على 15 عراقيا وآخر سوري، تبين أنهم كانوا ينشطون في صفوف داعش"، لافتة الى انه "تم مصادرة مواد رقمية عثرت عليها في أماكن إقامة المتهمين".

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