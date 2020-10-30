جماهير نادي النجف تهدد مدرب الفريق لهذا السبب

2020/10/30 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مدرب فريق النجف بكرة القدم حسن احمد اليوم الجمعة (30 حزيران 2020)، عن تعرضه للتهديد من قبل جمهور فريق النجف في حال المغادرة الى كربلاء والموافقة على نقل مباراة الفريق امام نفط الوسط الى ملعب كربلاء الاولمبي.

وقال احمد في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن:" اللجنة التطبيعية قررت امس الخميس نقل مباراة فريقنا امام نفط الوسط الى ملعب كربلاء الاولمبي بحجة ان ملعب النجف القديم غير صالح للعب مع العلم ان التراخيص اجازت اللعب فيه مع بعض الملاحظات التي تم انجازها".

واضاف:" يوم أمس الخميس شهد اجتماعا لمحافظ النجف لؤي الياسري بالادارة واللاعبين وتوصل الجميع الى قرار واحد، هو عدم اللعب في ملعب كربلاء حتى كلف الامر عقوبة الخسارة".

وأشار،إن:" جمهور النجف غاضب من قرار التطبيعية وأوصل رسائل لي وللفريق بأنه سيضطر لتهشيم الحافلة على رؤوس الفريق قبل السفر، وانه سيمنع مغادرة الفريق الى كربلاء"، مبينا،إنه" قدم مقترحا مفاده تأجيل اللقاء الحالي الى فترة التوقف وبذلك سيكون ملعب النجف الدولي جاهزا للمباريات".

وزاد:" في حالة الموافقة على اللعب في كربلاء، فأن الفريق لعب في الجولة الاولى خارج ملعبه، والثالثة في السماوة، فيكون الفريق لعب ثلاث جولات خارج ملعبه، وبذلك فأن عدالة التوزيع غابت عن فريقنا".

يشار الى ان اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة كانت قد قررت نقل مباراة النجف ونفط الوسط من ملعب النجف القديم الى كربلاء لعدم صلاحية الاول.





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