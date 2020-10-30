شركة هيونداي الكورية توقع عقداً مع العراق لإعادة تدوير المخلفات في البصرة

2020/10/30 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، شركة البناء الرئيسية في كوريا الجنوبية، الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، إبرام صفقة بقيمة (1.99 مليار دولار أمريكي) لبناء مجمع لترقية المخلفات في العراق.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة كورية، إنها "وقعت على العقد مع شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة لبناء منشأة لإعادة تدوير المخلفات في محافظة البصرة".

وأضافت أنه "ينتج مرفق ترقية المخلفات منتجات كيميائية عالية القيمة، مثل البروبيلين والبنزين، باستخدام المخلفات المتبقية بعد تكرير النفط الخام".

وأوضح البيان، أن "الشركة الكورية ستبدأ أعمال بناء المنشأة في يناير لإكمالها بحلول يوليو 2025"، مبينة أن "الصفقة تمثل 11.7% من إيرادات الشركة في العام الماضي".

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