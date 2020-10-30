2020/10/30 | 11:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / دمرت قوات امنية مشتركة مضافة لتنظيم داعش وفككت عبوات ناسفة بعملية امنية لتعقب خلايا داعش شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوات امنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش نفذت عملية امنية ومن محورين لملاحقة خلايا داعش في بساتين وقرية الخيلانية شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة .واضاف تم ضبط وتدمير مضافة لداعش وتفكيك / 4 / عبوات ناسفة .



لافتا الى ان العملية مستمرة لحين تحقيق الاهداف المرسومة لها ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير مضافة لداعش وتفكيك / 4/ عبوات ناسفة بعملية تعقب خلايا داعش في بساتين قرية الخيلانية شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير مضافة لداعش وتفكيك / 4/ عبوات ناسفة بعملية تعقب خلايا داعش في بساتين قرية الخيلانية شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).