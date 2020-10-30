2020/10/30 | 11:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / وجهت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، اسئلة برلمانية الى وزير التجارة علاء الجبوري بشأن جدوى الاتفاقية العراقية الاردنيةوبيان السلع المعفاة من الرسوم الكمركية والسلع التي لاتسبب ضررا بالقطاعات المحلية ، والكشف عن شركات تحويل العملة الوهمية والاجراءات القانونية الحكومية بشأنها./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق .. توجيـه اسئلة برلمانية الى وزير التجارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق .. توجيـه اسئلة برلمانية الى وزير التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).