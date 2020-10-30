كيفن.ب. أندرسون: ماركس... شكسبير الاقتصاد السياسي - خليل صويلح

2020/10/30 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_صويلح ينسف كيفن.ب.



أندرسون في كتابه «ماركس ومجتمعات الأطراف» (2010) الذي انتقل أخيراً إلى العربية (دار نينوى ــ ترجمة هشام روحانا) الادعاءات العمومية التي اختزلت صورة صاحب «رأس المال» بمفكّر المركزية الأوروبية حتى في تطلعاته نحو المجتمعات الأخرى، وذلك بإماطته اللثام عن كتاباته المتأخّرة والمجهولة نسبياً، وهي في معظمها تتعلق بنقده للكولونيالية وتشريحه لقضايا التحرّر الوطني والعنصرية والعبودية والمساواة ......





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