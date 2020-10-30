كفرقاسم.. من المجزرة الى -الوليمة- - عصام مخول

2020/10/30 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_مخول | بين المجزرة الأخلاقية والحزب اليهودي-العربي الجديدبرغم فظاعة المجزرة المروعة التي ارتكبتها دولة إسرائيل الفتية ضد عمال وفلاحي بلدة كفر قاسم في التاسع والعشرين من تشرين الأول 1956، في تزامن مع بدء العدوان الثلاثي الاستعماري بمشاركة إسرائيل وبريطانيا وفرنسا على مصر عبد الناصر، الا أن اليوم الفارق في حياة الجماهير العربية في إسرائيل والذي أسّس لطريقها الكفاحي في علاقتها مع مؤسسة الق ......





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