الملاك الاسود1994(جان كلود بريسو):إن هشاشة الوجود لتضع قناعا يخفي المأساة الحقيقية - بلال سمير الصدّر

2020/10/30 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر كالعادة،يبدأ بريسو فيلمه بالاقتباسات الكبيرة،فها هو يقتبس من ايلوار:لقد انسلسلت من ذراع الظلام...لأكون وحدي في قاع الظلاماتساءل شخصيا،عن اي ادب بالتحديد يقنبس جان كلود بريسو؟!يبدأ فيلم الملاك الاسود مع جريمة قتل من قبل زوجة القاضي-مايكل بيوكلي الذي لاننسى ادواره المميزة مع جان لوك غودار في ازدراء وحسناء النهار مع لويس بونويل-ستيفان بوفافيير لشخص اشكالي يدعى (اصلانيان)،وفي بداية الفيلم ......





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