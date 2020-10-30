العالم يستفيق على أرقام قياسية مخيفة.. نصف مليون إصابة بفيروس كورونا بيوم واحد

2020/10/30 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت اعداد المصابين بفيروس كورونا إلى أرقام غير مسبوقة على مستوى العالم، بعد تسجيل إصابة أكثر من نصف مليون إصابة في يوم واحد.

وجاءت الزيادة القياسية لتكسر الرقم السابق المسجل بالأسبوع الماضي والبالغ أربعمئة ألف إصابة، كانت معظمها في النصف الشمالي للكرة الأرضية، على الرغم من لجوء معظم دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لمواجهة الارتفاع المخيف بعدد الضحايا، والذي وصل وفق أحدث الإحصاءات إلى أكثر من مليون ومئة وثمانين ألف حالة وفاة خمسة وأربعين مليون إصابة، في قائمة تصدرها الولايات المتحدة بنحو تسعة ملايين مصاب.

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