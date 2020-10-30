مسؤولون محليون: انتشار جيوب داعش بسبب منع السكان العودة لمناطقهم

2020/10/30 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تفاصيل جديدة حول جريمة المقدادية شرقي ديالى، قال مسؤولون محليون إن الجريمة نفذها مسلحون تسللوا عبر بساتين وأحراش في منطقة مسؤولة عنها قوات الجيش العراقي.

ووفقاً لمسؤول محلي فإن المنطقة معروفة بتواجد جيوب مسلحة لتنظيم داعش الارهابي، وأثبتت عدة هجمات فشل الخطط الأمنية التي تنفذها القوات الأمنية في المنطقة، مؤكدا ان أحد أسباب تواجد التنظيم في هذه المناطق هو أنها منزوعة السكان، وأغلب القرى ممنوع أهلها من العودة إليها.

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