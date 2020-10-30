انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش الإرهابي في الخيلانية

2020/10/30 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الخيلانية بمحافظة ديالى.

وأفادت مصادر أمنية أن قوات مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت من ثلاثة محاور لتعقب خلايا داعش في بساتين وقرية الخيلانية في أطراف قضاء المقدادية، تم خلالها تدمير مضافة لداعش وتفكيك ثلاث عبوات ناسفة، مشيرة إلى أن العملية لا تزال مستمرة ضمن الأهداف المرسومة لها من قبل عمليات ديالى.

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