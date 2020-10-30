2020/10/30 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌متابعة/المركز الخبري الوطني- أوقفت مخابرات الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، رجلا سوري الجنسية، بشمال لبنان، أنشأ حسابا مزيفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف شتم النبي محمد وإثارة النعرات الطائفية بالبلاد.وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إن “دورية من مخابرات الجيش – مكتب أمن البترون، تمكنت من توقيف المدعو “س.إ”، سوري الجنسية، الذي أنشأ حسابا مزورا على موقع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن اللبناني يعتقل سوريآ أنشأ في فيسبوك حسابا مزيفا لشتم النبي محمد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن اللبناني يعتقل سوريآ أنشأ في فيسبوك حسابا مزيفا لشتم النبي محمد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن اللبناني يعتقل سوريآ أنشأ في فيسبوك حسابا مزيفا لشتم النبي محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).