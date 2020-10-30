المالية النيابية: خاطبنا الحكومة بشأن صرف الرواتب.. والاقتراض سيؤدي الى افلاس العراق

2020/10/30 | 12:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، انها خاطبت الحكومة بسحب قانون العجز في حال كانت قادرة على تسديد الرواتب، محذرة من ان الأرقام الموجودة في بيانات الاقتراض ستؤدي إلى إفلاس الحكومة مستقبلا.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي، اليوم (30 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "اللجنة المالية التقت كادر وزارة المالية، وطالبت منهم جميع البيانات الخاصة بقانون العجز المالي، لأن هناك فرقا بين الأرقام الموجودة داخل قانون العجز والبيانات الموجودة لدى اللجنة"، لافتا إلى أن "اللجنة المالية ناقشت العديد من الأمور التي تتعلق بالقرض".

وأضاف السعداوي أن "اللجنة وجهت كتابا وخاطبت الحكومة بشأن تسديد رواتب الموظفين من دون الحاجة إلى القرض على ضوء تصريحات الناطق باسم الحكومة، التي أشار فيها إلى وجود حلول لدى الحكومة بسد رواتب موظفي الدولة"، لافتا إلى أن "اللجنة خاطبت الحكومة بسحب قانون العجز المالي إذا كانت قادرة على تسديد رواتب الموظفين بخيارات غير الاقتراض".

وأشار إلى أنه "وفق الأرقام الموجودة في قانون الاقتراض فإنه سيؤدي إلى إفلاس الحكومة في المستقبل".

وأكدت اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، وجود توجه بحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي على تأمين الرواتب ومفردات التموينية والأدوية، مشيرة الى انها تنتظر جواب رئيس الوزراء بشأن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار القانون.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح، إن "اللجنة استمعت إلى وجهة نظر الحكومة بخصوص الإنفاق المالي لقانون تمويل العجز"، مضيفا ان "اللجنة تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز، بعدها يتم تحديد مبلغ الاقتراض".

وأشار إلى أن القراءة الثانية على قانون تمويل العجز قد تشهد تقليص مبلغ الاقتراض ليكون مقتصرا على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية والأدوية".

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