2020/10/30 | 12:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النفط خسائرها خلال جلسة اليوم الجمعة، لتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية وشهرية، مع القلق بشأن الطلب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تتراجع متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية وشهرية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تتراجع متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية وشهرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).