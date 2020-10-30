2020/10/30 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن العثور على وكرين داخل انفاق خلال واجب تفتيش وتطهير بقرية الخيلانيه في قضاء المقدادية.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قيادة عمليات ديالى تشرع، بواجب تفتيش وتطهير قرية الخيلانيه في قضاء المقدادية شاركت بها قطعات الفرقة الخامسة وشرطة ديالى والحشد الشعبي".واضافت انه "تم العثور على وكرين داخل انفاق وباشر الجهد الهندسي بفتح الطرق وتجريف النباتات الطبيعية والقصب، وتهدف العملية الى حرمان عناصر عصابات داعش الإرهابية من إيجاد اي موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية وملاحقة العناصر الارهابية المجرمة".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على وكرين لـ'داعش' داخل انفاق بواجب تفتيش في قرية الخيلانيه بالمقدادية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على وكرين لـ'داعش' داخل انفاق بواجب تفتيش في قرية الخيلانيه بالمقدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).