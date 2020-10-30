خلية الإعلام الأمني: العثور على أوكار لداعش في عملية تطهير الخيلانية

2020/10/30 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

شرعت قيادة عمليات ديالى، اليوم الجمعة، بواجب تفتيش وتطهير قرية الخيلانية في قضاء المقدادية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "القطعات التي شاركت في العملية هي الفرقة الخامسة ،وشرطة ديالى ،والحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "القوات عثرت على وكرين داخل انفاق".

وأضاف البيان أن "الجهد الهندسي باشر بفتح الطرق وتجريف النباتات الطبيعية والقصب ،وتهدف العملية إلى حرمان عناصر عصابات داعش الإرهابية من إيجاد أي موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية ،وملاحقة العناصر الإرهابية المجرمة".

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