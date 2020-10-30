توضيح من الشرطة حول قضيّة ’سجاد العراقيّ’: استبدلنا ’ضابط شعبة الخطف’!

2020/10/30 | 12:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، عن اتخاذها اجراءات لمتابعة قضية اختطاف الناشط المدني سجاد العراقي.





وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الاول 2020)، انه "منذ ان تعرض الناشط المدني سجاد العراقي لحادث خطف وحتى هذا اليوم شرطة ذي قار تتابع كل ما يتعلق بهذا الملف بمهنية ودقه واتخذت العديد من الاجراءات، حيث تم تنفيذ العديد من الواجبات الامنية والمداهمات وتفتيش مناطق ريفية وصحراوية وغيرها فضلا الواجبات التي نفذت بناء على اوامر عليا".

واضاف البيان انه "قد وجه قائد شرطة المحافظة العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي مؤخرا باستبدال ضابط شعبة جرائم الخطف بضابط من ذوي الخبرة والاختصاص مؤكدا على تكثيف الجهود والتعامل مع كل صغيرة وكبيرة من هذه القضية التي يوليها الوائلي اهتمام كبير".

وتابع البيان: "كما التقى مع مدراء الدوائر الاستخبارية والمعلوماتية وتم تشكيل لجان عالية المستوى ضمت ضباط ومحققين مختصين تعمل بسرية تامة".

وشدد على "ضرورة اعطاء الموضوع اهمية كاملة وتقديم تقرير اسبوعي لاهم ماتوصلت آليه التحقيقات والمعلومات".

ونوه البيان الى ان "اللجان التحقيقية والاستخبارية تتكون من مختصين بعدة مجالات امنية ومن الذين حققوا نتائج كبيرة ومرضية في العديد من المهام المؤكلة لهم".

واكدت شرطة ذي قار انها "مستمرة في البحث وتأمل ان تحقق هدفها المنشود في القبض على منفذي هذه الجريمة وتحرير ابن المحافظة سجاد واعادته سالما لاهله ومحبيه".

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