هيونداي توقع صفقة بنحو ملياري دولار مع العراق

2020/10/30 | 12:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، شركة البناء الرئيسية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة إنها أبرمت صفقة بقيمة (1.99 مليار دولار أمريكي) لبناء منشأة لإعادة تدوير النفايات في محافظة البصرة.

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