روسيا تفرض قيودا مشددة على تدخين “النرجيلة”

2020/10/30 | 12:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

يحظر ابتداء من ،اليوم الجمعة، تدخين النرجيلة (الشيشة) في الأماكم العامة في روسيا، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والحانات.

وجاء ذلك بناء على تعديل تم إدخاله على قانون “حماية صحة المواطنين (في روسيا) من تأثير دخان التبغ وآثار تعاطيه”.

ويحمل التعديل، الذي صادق عليه البرلمان الروسي في وقت سابق، اسم “حظر تعاطي المنتجات التي تحتوي على مادة النيكوتين أو استخدام النرجيلة (الشيشة) في بعض المناطق والمنشآت العامة”.

ويهدف التعديل الجديد لتقليص تعاطي التبغ في روسيا والحيلولة دون إصابة المواطنين بأمراض يسببها دخان التبغ والمواد السامة التي يحتويها.

ووفقا للتعديلات ستفرض غرامات على المخالفين تتراوح بين 500 و1500 روبل للأشخاص، أما غرامة أصحاب المطاعم والحانات فتبلغ 40 ألف روبل ( نحو 500 دولار) مع احتمال زيادتها حتى 90 ألف روبل.انتهى/25

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