استدعاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمثول أمام محكمة أمريكية

2020/10/30 | 12:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استدعاء للمثول أما محكمة واشنطن.

وأظهرت وثيقة لمحكمة واشنطن، بتاريخ الخميس 29 أكتوبر الجاري، أنها أرسلت مذكرة ورسائل استدعاء للأمير محمد بن سلمان عبر تطبيق “واتساب” باللغتين العربية والإنجليزية، في 22 سبتمبر الماضي.

وتضمنت وثائق المحكمة أيضا صورة للرسائل المرسلة، تُظهر وصولها والاطلاع عليها من قبل المرسل إليه.

وأرسلت المذكرة تحديدا الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (الساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية)، وشاهدها المرسل إليه بعدها وصولها بنحو 20 دقيقة.

وتزعم القضية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، أن بن سلمان أرسل “فرقة النمر” الشهيرة التي قتلت الصحفي جمال خاشقجي في تركيا، لاغتياله في كندا في أكتوبر 2018، بعد أيام فقط من مقتل خاشقجي، وأكدت السلطات الكندية التهديد الذي واجهه الجبري.انتهى/25

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