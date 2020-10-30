اليابان تختار “ميتسوبيشي” لقيادة مشروع مقاتلة شبح جديدة

2020/10/30 | 12:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت اليابان اليوم الجمعة أنها اختارت شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة لقيادة مشروع إنتاج مقاتلة شبح جديدة، تريد طوكيو إدخالها الخدمة بحلول منتصف العقد القادم.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “أرسينا العقد الرئيسي على ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة”.ومن المتوقع أن تصل كلفة مشروع المقاتلة الجديدة إلى 40 مليار دولار تقريبا.وكان قرار الإرساء هذا […]

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