الكرامة مؤوّلة بسكّين -نيس- التّونسيّ - رضا كارم

2020/10/30 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضا_كارم سواء في مالي أو ليبيا أو العراق أو سوريا، ثمة تونسيات وتونسيون نشؤوا بيننا على قيم تشاركناها غالبا.



ذهبنا جميعا الى مدرسة تجاهد لتكون جيدة، وعلّمنا أهلنا أن الولي الصالح له بركات وأن الصحابة جميعا مبجلون وأن النبي معصوم وأن أهل بيته مميزون من سائر الصحابة لميزة النبي المصطفى ذاته.



نشأنا على ما يشبه السلام ميالين الى الموادعة والتلطف ولم نجرؤ غالبا على اغتصاب أو سرقة أو سطو مسلّح وكنا نعتبر أعم ......





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