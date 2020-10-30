دور الحزب الشيوعي العراقي في ثورة 14/ تموز/ 1958 المجيدة في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/30 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي في شهر حزيران/ 1955 انتخبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الشهيد البطل (سلام عادل) سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي العراقي الذي يعتبر امتداد للمناضل الفذ مؤسس الحزب الشيوعي العراقي (يوسف سلمان يوسف) فهد من حيث الروح الثورية الذي يمتاز بها من خلال روح المثابرة والعمل وهو الذي ساهم في القضاء على الخط الانعزالي في الحركة الوطنية وطور سياسة الحزب على أساس القيادة الجماعية وعزز وحدة الحزب الفكرية و ......





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