العثور على اوكار لداعش في الخيلانية

2020/10/30 | 12:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الجمعة، عن العثور على اوكار لداعش في عملية تطهير الخيلانية بقضاء المقدادية.

واضافت الخلية خلال بيان مقضتب حصل PUKmedia على نسخة منه: ان العملية تهدف إلى ملاحقة بقايا داعش ومنعها من إيجاد أي موطئ قدم في محيط المقدادية.

وكانت القوات الامنية قد شرعت اليوم بعملية امنية واسعة شمال المقدادية بمحافظة ديالى، بعد مقتل أحد شيوخ بني كعب ومن ثم تفخيخ جثته التي انفجرت على خمسة من ذويه ومقتلهم أثناء العثور عليها في احدى المناطق الزراعية.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني‌

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