بتهمة الانتماء لداعش.. اعتقال 15 عراقيا في تركيا

2020/10/30 | 12:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، اعتقال 16 اجنبيا (بينهم 15 عراقيا) بتهمة الانتماء لداعش في ولاية "صامسون" شمالي البلاد.

وذكرت قوات الامن التركية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (30 تشرين الاول 2020)، ان "قوة أمنية نفذت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين، في قضائي أطاقوم، وإيلك أديم بولاية صامسون".

واضافت، ان "العملية اسفرت عن القاء القبض على 15 عراقيا وآخر سوري، تبين أنهم كانوا ينشطون في صفوف داعش".

واوضحت، انه "تم مصادرة مواد رقمية عثرت عليها في أماكن إقامة المتهمين".

ا.ح

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