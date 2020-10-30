استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قبل إعلان بيانات اقتصادية

2020/10/30 | 12:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبل صدور بيانات اقتصادية.

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