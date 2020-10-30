اقتصاد ألمانيا ينمو بوتيرة قياسية 8.2% في الربع الثالث

2020/10/30 | 12:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نما اقتصاد ألمانيا بوتيرة قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليتعافى أكبر اقتصاد في أوروبا جزئيًا من أسوأ ركود له على الإطلاق بسبب

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