تهديدات ضد قادة في البنتاغون شاركوا بعملية اغتيال المهندس وسليماني

2020/10/30 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير أميركي عن تعرض قادة عسكريين في البنتاغون عن تهديدات يعتقد أن لها صلة بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بداية العام، نقلا عن خمسة مسؤولين أميركيين رفضوا الكشف عن هوياتهم لحساسية الموضوع بحسب التقرير.

وقال المسؤولون، إن الإفادات التي عرضت على مسؤولي الأمن تضمنت معلومات تشير إلى أن القيادات المستهدفة مسؤولون عسكريون شاركوا في قرار وعملية قتل سليمانيوتضمنت الإحاطات أيضا معلومات حول قائمة جمعها الخصوم بأسماء القادة العسكريين الذين سيتم استهدافهم، وفقا لما ذكره اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين.

وفي يناير الماضي حذر السناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز، من وجود خلايا نائمة لأذرع إيران في الولايات المتحدة.

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