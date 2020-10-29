فيديو: لحظة اعتراض وتدمير طائرات ’مسيرة مفخخة’ أطلقت باتجاه السعودية

2020/10/30 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن، مقطع فيديو يوضح عملية الاعتراض والتدمير للطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المملكة العربية السعودية.



وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح، بحسب وكالة الأنباء السعودية، تابعها "ناس"، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت الأربعاء الماضي من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".

فيديو| #التحالف يبث لقطات اعتراض وتدمير طائرات من دون طيار أطلقتها ميليشا الحوثي على #المملكة أمس الأربعاء#الإخبارية pic.twitter.com/n4rDzJDqt4

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 29, 2020

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن، لمواجهة جماعة "أنصار الله" وحلفائها، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بين قوات الحكومة المدعومة من التحالف من جهة، والحوثيين من الجهة الثانية، في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد.

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