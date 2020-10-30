استعدادا للانتخابات الأميركية.. تغييرات مؤقتة في إنستغرام

2020/10/30 | 12:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيسبوك أنها تجري تغييرات على نظامها الأساسي بالنسبة لمنصة "إنستغرام" الخاصة بمشاركة الصور انتشار المعلومات المضللة بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر.

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