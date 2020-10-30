الأحد القادم.. العراق على موعد مع انقلاب أجوائه: غياب الكتلة الرطبة.. هل يعني انتهاء الامطار دون عودة؟

2020/10/30 | 12:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف المتنبئ الجوي علي الكربلائي، أن اولى حالات موسم الامطار ستبدأ يوم الاحد القادم.

وقال الكربلائي في تدوينة رصدتها “يس عراق” إن “اولى حالات الموسم ستبدأ من يوم الاحد 1 نوفمبر 2020”.

فيما اشار الى ان خرائط الطقس التابعة للنموذج الاوروبي تشير الى امطار في مناطق متفرقة من غرب الانبار.

وتشير توقعات ضئيلة، إلى شذوذ الامطار لشهر مارس ربيع2021، من النموذج الاميركي حيث تشير إلى امطار اعلى من معدلاتها بكثير وفي كافة المدن.

وبين انه “مع رحيل الكتلة الرطبة العلوية نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر لايعني ان الامطار انتهت ولن تهطل بعدها كلا كلا ففي فصل الشتاء لانحتاج للكتلة الرطبة، لان عندما تمر الكتلة الجافة بداية ديسمبر فهذا سيعمل على تكون مرتفع جوي عنيد في القارة الاوروبية مما سيدفع بالمنخفضات الجوية الماطرة نحو الشرق الاوسط”.

واشار إلى أن “الكتلة الرطبة نحتاجها فقط خلال النصف الاول من الخريف والنصف الثاني من الربيع، وخلال الصيف بالنسبة لمناطق جنوب السعودية وعمان واليمن والامارات لتساعد في هطول الامطار الموسمية في ظل غياب الاخاديد الباردة”.

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