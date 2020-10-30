بارزاني يدين هجوم {نيس}: نشارك فرنسا خلال هذا الوقت العصيب

2020/10/30 | 12:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أدان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، حادثة قتل ثلاثة فرنسيين عزل في مدينة نيس.

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