طعمة يحذر من التوجه للخصخصة والاستثمار

2020/10/30 | 12:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، من التوجه للخصخصة والاستثمار "لارتباط غالبية الشركات وتحالفها مع سياسيين نافذين".

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