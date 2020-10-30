إيران: مستعدون للاستثمار بالمشاريع الجديدة والمتنوعة في العراق

2020/10/30 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "مبنا" الصناعية الهندسية الإيرانية، عباس علی آبادي، اليوم الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، استعداد بلاده للاستثمار بالمشاريع الجديدة والمتنوعة في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن آبادي قوله، إن "أول مشروع قمنا به بجدية في العراق كان محطة (الصدر) لتوليد الكهرباء، والتي تلبي جزءاً من احتياجات الشعب العراقي من الكهرباء".

وأضاف، أن "محطة توليد الكهرباء الثانية التي بنيناها في العراق هي محطة (الحيدرية) التي تقوم بتوليد الكهرباء منذ سنوات".

وأوضح، أن "محطة توليد الكهرباء الثالثة هي (الرميلة) وهي واحدة من أكبر مشاريع محطات توليد الكهرباء في المنطقة، وتوفر أكثر من 3000 ميغاواط من الكهرباء لجنوب العراق".

وأشار إلى أنه "خلال زيارته الأخيرة للعراق، التقى بوزراء الكهرباء والنفط والصحة ورئيس هيئة الاستثمار العراقية، حيث جرت مباحثات مثمرة حول الاستثمارات الايرانية وتنفيذ المشاريع الجديدة في هذا البلد".

ولفت إلى أن "مجموعة مبنا الصناعية، مستعدة للتعاون مع وزارة الصحة العراقية في مجال مكافحة كورونا لانتاج معدات التشخيص والعلاج والوقاية"، مبيناً أنه "بحث في لقائه مع وزير النفط العراقي إمكانية استخدام الوقود غير التقليدي لتوليد الكهرباء في محطات الكهرباء العراقية".

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