2020/10/30 | 13:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستمر اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بالاستقرار منذ ايام.

وبلغت اسعار صرف الدولار، لليوم الجمعة في الاسواق المحلية مقابل الدينار العراقي:

الشراء 124.500

البيع 125.500″.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي لهذا اليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي لهذا اليوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).