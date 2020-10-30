ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق لمدة 15 شهرا

2020/10/30 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت المانيا تمديد مهمة قواتها العسكرية في العراق في إطار جهود للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.

وصوت البرلمان الألماني بأغلبية أربع مئة وواحد وثلاثين صوتا مقابل معارضة مئتين وتسعة أصوات، على القرار الذي يقضي بتمديد عمل القوات في العراق لمدة خمسة عشر شهرا إضافيا، وهو ما يعني استمرار مهمة نحو خمس مئة مستشار وجندي الماني لغاية الحادي والثلاثين من كانون الثاني من عام ألفين واثنين وعشرين، في حين علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على القرار بالقول إن خطر تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة لا يزال قائما وهو ما يتطلب ان تمارس القوات الألماني دورها في مواجهة ذلك الخطر.

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