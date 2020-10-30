وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 8 كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

2020/10/30 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على ثمانية كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، وبحسب تقارير فإن بعض هذه الكيانات تقع في الصين وسنغافورة.

وتنص العقوبات الجديدة على تجميد الأصول والأرباح من الأصول المحتملة لهؤلاء الأشخاص في اميركا، وسيتم منع المواطنين والشركات الأميركية من التجارة المباشرة وغير المباشرة معهم.

ويأتي هذا التحرك من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف زيادة الضغط على طهران قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على إيران في الأسبوع الماضي، طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.

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