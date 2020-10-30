صراع سني وخلافات متصاعدة مع اقتراب موعد الانتخابات

2020/10/30 | 13:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]يبدو أن تعقيد المشهد السياسي العراقي لا يقتصر على القوى السياسية الشيعية، بل تشهد الساحة السنّية في الفترة الأخيرة مزيداً من التعقيد، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة.

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