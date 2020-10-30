2020/10/30 | 13:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /سرى جياد/ وصف الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن الاقتراض الخارجي ليس ميسر بهذه السهولة بمجرد الرغبة به وتتم موافقة المؤسسات الدولية عليه .



وقال الصوري للمستقلة أن إمكانية الاقتراض الخارجي لازالت ممكنة ضمن الديون الموجودة المتمثلة بالداخلي 53تريليون دينار والخارجي مع الدين القديم في زمن الحرب مع إيران وايام الحصار الاقتصادي والذي اصبح بعد الخصم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالارقام … التاثير السلبي للاقتراض الخارجي على الاقتصاد العراقي وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام … التاثير السلبي للاقتراض الخارجي على الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام … التاثير السلبي للاقتراض الخارجي على الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).