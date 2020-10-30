الداخلية: استحداث شعبة خاصة بمدينة الصدر لمكافحة المخدرات

2020/10/30 | 13:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن استحداث شعبة خاصة بمدينة الصدر لمكافحة المخدرات تهدف إلى الحد من انتشار هذه الآفة بين الشباب.

وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق عماد محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي تم افتتاح شعبة مخدرات في مدينة الصدر لغرض القضاء على آفة المخدرات والحدّ منها"، مشيراً إلى أن "المساحة والرقعة الجغرافية لمدينة الصدر كبيرة ،وهنالك نقص في أقسام المخدرات ،ما يؤكد ضرورة تعزيز المدينة والحدّ من آفة المخدرات، وتم التوجه أيضاً على العشائر ومنظمات المجتمع المدني لغرض مدّ الوعي لدى الشباب ولما لها من تأثير بحق الشباب".

بدوره، أشار قائد شرطة بغداد اللواء ماجد فالح إلى أن "مكتب المخدرات في مدينة الصدر كان غير موجود ضمن الهيكل التنظيمي لمكاتب مخدرات الرصافة ،وبعد مناشدات عديدة من البرلمان والأهالي ومنتسبي وزارة الداخلية تم افتتاح هذا المكتب الذي كان يرتبط بقيادة شرطة بغداد"، مبيناً أنه "تم تقديم الدعم اللوجستي والبشري وتأمين المكان من الشرطة الاتحادية ،فضلاً عن تعاون المواطنين وعشائر مدينة الصدر مع المكتب ،الذي انعكس على الحدّ من تعاطي المخدرات".

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