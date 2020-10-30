2020/10/30 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط والمعادن في الأسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة، (30 تشرين الأول 2020) بحسب رصد مختصين. اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار - 125,500

سعر شراء الدولار - 124,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو - 116,82 دولار

الأسترليني : 100 باوند - 129,08 دولار

الليرة التركية : 100 دولار - 830,35 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً - 1870,50$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت - 40,87 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي - 35,80 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الصرف في سوق العراق: مؤشر الدولار يستقر عند 1255ديناراً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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