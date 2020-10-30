"محاولة عمل إرهابي".. الشرطة الروسية تقتل شابا حاول طعن ضابط

2020/10/30 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محققون روس، الجمعة، إن الشرطة الروسية قتلت بالرصاص فتى يبلغ من العمر 16 عاما في منطقة تتارستان ذات الأغلبية المسلمة، بعد أن حاول إشعال النار في مركز شرطة محلي وطعن ضابط.

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