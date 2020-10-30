لوفرتها محليا، وزارة الزراعة تمنع استيراد 24 مادة نباتية وحيوانية

2020/10/30 | 13:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة 2020/10/30، عن وفرة 24 مادة زراعية،نباتية وحيوانية، ومنعتها من الأستيراد لوفرتها محلياً.جاء ذلك أستناداً للصلاحيات المخولة للسيد وزير الزراعة بمنع الأستيراد، في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي، ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة …

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