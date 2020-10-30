وصول طائرة مصرية الى بغداد محملة بـ 15 طناً من المساعدات الطبية

2020/10/30 | 13:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصلت طائرة مصرية تحمل مساعدات طبية الى مطار بغداد الدولي اليوم الجمعة.

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