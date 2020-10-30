اطلاق عملية امنية في الخيلانية بديالى

2020/10/30 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، العثور على أوكار لداعش في عملية تطهير الخيلانية بقضاء المقدادية.

وذكرت الخلية في بيان، ان “قيادة عمليات ديالى شرعت، بواجب تفتيش وتطهير قرية الخيلانية في قضاء المقدادية شاركت بها قطعات الفرقة الخامسة وشرطة ديالى والحشد الشعبي، وقد تم العثور على وكرين داخل انفاق”.

وأضاف البيان، أن “الجهد الهندسي باشر بفتح الطرق وتجريف النباتات الطبيعية والقصب”، موضحاً ان “العملية تهدف الى حرمان عناصر عصابات داعش الإرهابية من إيجاد اي موطئ قدم في محيط قضاء المقدادية وملاحقة العناصر الارهابية المجرمة”.

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