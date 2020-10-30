ضبط مسؤول بعقارات الدولة متلبساً بالرشوة ’’داخل مطعم’’

2020/10/30 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتمكن فريق من هيئة النزاهة بالقبض على مدير أحد أقسام دائرة عقارات الدولة متلبساً بالرشوة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فريق من هيئة النزاهة التابع لمكتب محافظة ذي قار، تمكن من القبض على مدير أحد أقسام دائرة عقارات الدولة متلبساً بالرشوة".

وأضاف أن "العملية جرت بعد نصب كمين محكم للمدان في أحد مطاعم محافظة ذي قار".

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