الطقس ودرجات الحرارة اليوم وغداً

2020/10/30 | 13:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الانواء الجوية، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات العراق لهذا اليوم والجمعة وغداً السبت، بإذن الله.

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