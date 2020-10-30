البرلمان الألماني يوافق على تمديد مهمة جيشه الاتحادي في العراق حتى 2022

2020/10/30 | 13:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وافق البرلمان الألماني على تمديد مهمة الجيش الألماني الاتحادي في العراق حتى نهاية كانون الثاني 2022.وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن " مهمة الجيش الاتحادي (الألماني) ستستمر حتى نهاية كانون الثاني 2022، بمشاركة ما لا يزيد "عن 500 جندي" وفقاً لقرار مجلس الوزراء ".وقررت الحكومة الألمانية مؤخراً خفض عدد جنودها في العراق إلى 500 جندي كحد أقصى./انتهى5

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