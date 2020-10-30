العثور على أوكار لداعش في الخيلانية بالعراق

2020/10/30 | 13:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قيادة عمليات ديالى في العراق، اليوم الجمعة، بواجب تفتيش وتطهير قرية الخيلانية في قضاء المقدادية....

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