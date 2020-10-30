تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في العراق

2020/10/30 | 13:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق البلاد....

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